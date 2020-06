Vroegere uitbaters van Carrefour Diksmuide verhuren vanaf maandag elektrische scooters Gudrun Steen

04 juni 2020

10u34 0 Diksmuide Vanaf maandag 8 juni kan je door de weidse landschappen van Diksmuide rijden met een elektrische scooter. Het koppel achter deze nieuwe activiteit is John Vanoverschelde (55) en Ingrid Nevejan (54).

John en Ingrid zijn geen onbekenden in Diksmuide. Ze hebben 30 jaar de Carrefour in Diksmuide zelfstandig gerund. Vervolgens hebben ze bistro-logies ’t Klein Gewin in Diksmuide opgestart. Die zaak baat Johns zoon verder uit. “We wilden geen groot bedrijf meer opstarten”, vertelt John. “Met ‘Scoot & Food’ kunnen we van thuis uit werken. We hebben 10 elektrische scooters aangekocht waarop telkens twee mensen kunnen. Daarmee kan je geluidloos door de uitgestrekte velden cruisen. Op de gps hebben we mooie routes uitgestippeld. Via onze zonnepanelen kunnen we de scooters opladen. Om de ervaring compleet te maken bieden we een ontbijt aan of nadien een barbecue op de hoeve. We zijn blij dat de coronamaatregelen zijn versoepeld. Maandag beginnen we.” Reserveren kan via www.scootandfood.be. De uitvalsbasis is de Sint-Antoniushoeve in de Oude Nieuwpoortstraat in Pervijze.