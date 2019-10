Exclusief voor abonnees Vriendinnetjes Margot en Emma bakken cupcakes zodat Margots longziekte erkend kan worden: “We doen deze actie ook om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek” GUS

21 oktober 2019

12u11 7 Diksmuide Al zes jaar lijdt Margot Willaert (10) aan de longziekte pulmonale hypertensie. Er is geen remedie voor en de aandoening is niet erkend. Toch blijft de tiener niet bij de pakken zitten. Samen met haar beste vriendin Emma (10) bakt ze cupcakes zodat wetenschappers extra geld hebben om een oplossing te vinden.

“Bij Emma kan ik even vergeten dat ik ziek ben”, zegt Margot. “We hebben samen zoveel plezier. Ik heb al slechte longen van toen ik kleuter was. Er is veel geld nodig voor het wetenschappelijk onderzoek naar pulmonale hypertensie. Voor de Warmste Week willen we ons daarvoor inzetten.”

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen