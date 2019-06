Vriendenkring stad- ocmw- en financiënpersoneel huldigt kaartkampioenen GUS

20 juni 2019

11u51 0 Diksmuide Het kaartseizoen van de Vriendenkring van het stad- , ocmw- en financiënpersoneel van Diksmuide zit erop. De kampioenen kregen een gepaste hulde.

Bij de heren mag Nicolas Stroobant zich kampioen noemen. Luc Handschoewerker werd verdienstelijk tweede. Bij de dames was het een spannende strijd waarbij Monique Decuyper aan het langste eind trok op de voet gevolgd door Fabienne Gheerardyn. De Vriendenkring start zijn nieuwe seizoen op 9 september in Sint-Jan in Diksmuide.