Vrachtwagenchauffeurs mogen opnieuw parkeren in de Fabriekstraat GUS

22 januari 2020

09u00 0 Diksmuide Een opmerkelijke beslissing in de gemeenteraad van Diksmuide. De meerderheid heft het parkeerverbod voor vrachtwagens in de Fabriekstraat op. Ook in de Heernisse komt er een parkeerstrook voor vrachtwagens.

Van zodra de borden zijn aangepast mogen vrachtwagenchauffeurs opnieuw parkeren in de Fabriekstraat. Ze moeten wel de wetgeving in de bebouwde kom volgen. Dat betekent dat vrachtwagens die zwaarder zijn dan 7,5 ton niet langer dan acht uur op dezelfde plek mogen parkeren. Daarnaast kleurt het stadsbestuur een parkeerstrook in tussen het bedrijf Condeco en het einde van de Heernisse waar vrachtwagens permanent mogen parkeren. Dat is de enige zone binnen de bebouwde kom waar dat kan in Diksmuide. In de Heernisse is plaats voor 10 tot 15 vrachtwagens.

Niet akkoord

Zowel N-VA als sp.a-open zijn gekant tegen het opheffen van het parkeerverbod voor vrachtwagens in de Fabriekstraat. “In september 2018 keurde de gemeenteraad nog unaniem het parkeerverbod voor vrachtwagens in de Fabriekstraat goed”, stelde Koen Bultinck (N-VA). “We gaan er nu toch niet opnieuw een vrachtwagenkerkhof van maken? Dit is een pestmaatregel die bovendien werd genomen zonder de buurt te contacteren.”

Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) volgde die stelling. “We hebben destijds dat verbod ingevoerd omdat vrachtwagens van een nabijgelegen bedrijf voortdurend zijn voertuigen op de openbare weg parkeerde. Daardoor was er geen ruimte voor onder meer autobussen. Nu schaffen jullie dat verbod af. Waar moeten buschauffeurs dan hun voertuig kwijt?”

Burgemeester Lies Laridon (CD&V) verwees naar de stijgende parkeerdruk door vrachtwagens in de omliggende wijken en onderlijnde dat vrachtwagens beter thuishoren in een industriezone.