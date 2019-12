Voorstel: verfsubsidie voor jeugdverenigingen en wedstrijd voor properste jeugdlokaal GUS

18 december 2019

10u38 0 Diksmuide Leden van een jeugdvereniging een verfsubsidie geven en hen via een wedstrijd aanmoedigen hun lokaal proper te houden. Dat voorstel van N-VA zal de meerderheid voorleggen aan de jeugdraad.

Koen Coupillie (N-VA) wil de jeugd aanmoedigen oog te hebben voor netheid, door hen een verfsubsidie te geven. “Hierdoor zullen ze meer aandacht hebben voor het onderhoud van hun lokaal. Daarnaast stel ik voor om een tweejaarlijkse wedstrijd te organiseren waarbij de jury de jeugdgebouwen zal beoordelen op hun netheid.” Een voorstel dat jeugdschepen Marc De Keyrel (CD&V) genegen is. “De vrijwilligers en leiders stoppen veel tijd in de organisatie van activiteiten. Spijtig genoeg stoppen sommigen niet zoveel energie in het beheer en onderhoud van hun lokaal. Daarom heeft de jeugddienst de ambitie om elk jaar de jeugdlokalen te bezoeken samen met de brandweer, een medewerker van de gebouwendienst en eventueel de preventie-adviseur. In het verleden hebben we dat ook al gedaan. We leggen jullie voorstel zeker voor aan de jeugdraad. We willen dit wel uitbreiden naar gebouwen waarvan de jeugdbeweging zelf eigenaar is.”