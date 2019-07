Voormalig werkneemster van maatwerkbedrijf veroordeeld na zware laster ten aanzien van directie Bart Boterman

18 juli 2019

15u17 0 Diksmuide Een voormalig werkneemster van InterWest, een maatwerkbedrijf met filialen in Veurne en Diksmuide, is veroordeeld tot 1 maand cel met probatie-uitstel omdat ze anonieme mails met valse beschuldigingen over de directie stuurde naar belangrijke klanten. Zo werd gesproken over verkrachtingen, misbruik van personeel, seksuele handelingen op de werkvloer, sjoemelen met papieren, het mengen van drugs in etenswaren of spuwen in de chocolade. Van al dat bleek niets waar.

“Het ging zo ver dat belangrijke handelspartners ermee dreigden de samenwerking stop te zetten. Zo zou het bedrijf grote sommen werkingsmiddelen mislopen. Het personeel werd ondervraagd, maar dat leverde niets op. Tot er een gelijkaardig briefje werd gevonden in de toiletten en iemand ‘Dirk is zot’ op de muren had geschreven. Aan de hand van camerabeelden werd duidelijk dat N.K. verantwoordelijk was voor het briefje en het opschrift. Tijdens een huiszoeking ging ze tot bekentenissen over”, sprak de procureur op het proces.

Op de vraag waarom ze dit had gedaan, kon ze niet concreet antwoorden. “Uit verveling en door slechte collega’s misschien. Ik weet het niet”, sprak ze op de rechtbank. De strafrechter gaf haar een flinke uitbrander en stelde dat de mails zeer ernstige aantijgingen bevatten. “Het bedrijf heeft een audit moeten ondergaan en kon zo maar even de belangrijkste klanten zijn verloren. Dit zijn geen grapjes, hé. Voor jou lijkt dit misschien onschuldig, maar dit had veel grotere gevolgen kunnen hebben”, aldus de strafrechter.

De vrouw werd veroordeeld tot 1 maand cel en 960 euro boete, beiden met uitstel onder voorwaarden. Als de vrouw nog een misdrijf pleegt, kan de straf effectief worden. Daarnaast moet ze wel een ruime 5.000 euro schadevergoeding betalen aan haar voormalige werkgever. Ze werd overigens op staande voet ontslagen.