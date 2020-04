Voorlopig geen centrummanager voor Diksmuide door dreigende juridische procedure Gudrun Steen

30 april 2020

09u43 0 Diksmuide Er wordt dan toch voorlopig geen centrummanager voor Diksmuide aangeworven. Dit omdat er plots een juridische procedure boven de hoofden van het stadsbestuur bleek te hangen, indien het een centrummanager aanstelde. De te volgen procedure werd niet helemaal correct uitgevoerd.

Wat is er aan de hand? Op 10 maart gaf het college van burgemeester en schepenen met CD&V en Idee Diksmuide de opdracht aan het Gentse studiebureau ABM om een detailhandelsvisie uit te schrijven en het centrummanagement uit te voeren. Dat was niet naar de zin van City D-WES die zich daarvoor ook kandidaat had gesteld, maar naast het net greep. Die diende, net zoals oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) een klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. City D-WES vroeg de schorsing bij de Raad van State en kreeg gelijk. De gunning zou niet correct zijn gebeurd, want niet alle stukken zouden voorgelegd zijn. Volgens Vanlerberghe was de jury niet correct samengesteld.

“We betreuren dat het tot een juridische procedure is gekomen”, reageert burgemeester Lies Laridon (CD&V) die bevoegd is voor de lokale economie. “We zouden die opdracht opnieuw kunnen toewijzen, maar dat is juridisch te risicovol. We willen een juridische procedure vermijden en stoppen de hele procedure. We focussen ons nu volledig op het ondersteunen van de lokale economie. Het is in deze coronatijden ook te vroeg om een detailhandelsvisie op te maken.”