Vlaams minister Hilde Crevits koopt pralines en bloemen op eerste markt sinds versoepeling coronamaatregelen Gudrun Steen

18 mei 2020

Diksmuide Deze ochtend trok Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) naar de wekelijkse maandagmarkt in Diksmuide. Die mocht voor het eerst sinds weken plaatsvinden.

Crevits maakte een praatje met een aantal marktkramers en hoorde vooral veel opluchting. “We zijn blij dat we hier weer mogen staan”, riep een vishandelaarster terwijl ze de volgende klant bediende. Een marktkramer gespecialiseerd in kledij dankte het Diksmuidse stadsbestuur voor de goede organisatie. Zelf had hij zijn rekken horizontaal gezet zodat de klanten op veilige afstand konden blijven.

Het bestuur had een circulatieplan uitgewerkt met een parcours in één richting. Dat was aangeduid met pijlen op de grond en nadars. Aan een aantal kramen stonden extra nadars voor de wachtrijen. De marktkramers moesten verplicht een mondmasker dragen. Er heerste een gezellige drukte, maar van een overrompeling was geen sprake. Minister Crevits wandelde op de Grote Markt met in haar kielzog het schepencollege met CD&V en Idee Diksmuide. Ze kocht een halve kilo pralines en een boeket bloemen die ze gaf aan burgemeester Lies Laridon om haar te bedanken voor de geslaagde eerste marktdag sinds de versoepeling van de coronamaatregelen.