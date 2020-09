Vlaams cultuurminister Jan Jambon op werkbezoek bij muziekclub 4AD. “Ik ben onder de indruk van de professionele werking.” Gudrun Steen

05 september 2020

13u44 0 Diksmuide Na zijn werkbezoek aan de Diksmuidse muziekclub 4AD had Vlaams minister voor Cultuur Jan Jambon (N-VA) alleen maar lof voor wat Patrick Smagghe en zijn team realiseren. “De mix van professionelen en vrijwilligers waarop de club steunt en het forum dat het geeft aan beginnende artiesten is een voorbeeld voor Vlaanderen.”

Jambon was vooral onder de indruk van de unieke werking van de muziekclub. “Het is een plek waar vrijwilligers en professionelen samenwerken. De club blinkt uit in het begeleiden van artiesten die niet in het commerciële circuit actief zijn. Dat de cultuursector het door de coronamaatregelen niet gemakkelijk heeft, beaam ik. We hebben de subsidies laten doorlopen ook al waren de cultuurhuizen op slot. Dat moet voor een stuk volstaan om het hoofd boven water te houden. En hier in Diksmuide zijn ze bovendien creatief omgegaan met die moeilijke periode. Voor het eerst zetten ze zomerkampen op hun kalender en mét succes.”

Met de gekregen subsidies kunnen we inderdaad overleven. Deze zomer hebben we toch nog 19 concerten kunnen organiseren en ook de zomerkampen waren zo goed als volzet Patrick Smagghe

Het zijn woorden die Patrick Smagghe, mede-stichter van muziekclub 4AD graag hoort. “Het motiveert ons”, bevestigt hij. “We weten dat minister-president Jan Jambon een operaliefhebber is. Niet meteen het genre waarmee wij aan de slag gaan maar toch was hij oprecht geïnteresseerd in onze werking. Met de gekregen subsidies kunnen we inderdaad overleven. Deze zomer hebben we toch nog 19 concerten kunnen organiseren en ook de zomerkampen waren zo goed als volzet. Hopelijk kunnen we onze reguliere werking volgende maand heropstarten. In onze zaal zal de capaciteit beperkt zijn van 60 tot 80 personen terwijl er anders maximum 250 mensen kunnen genieten van onze optredens.”