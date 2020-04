Vlaams Belang vraagt dat stadsbestuur private vliegenierskapel onderhoudt Gudrun Steen

07 april 2020

07u14 0 Diksmuide Raadslid Johan Desender (Vlaams Belang) stelt voor dat het stadsbestuur van Diksmuide de vliegenierskapel restaureert maar het is dat niet van plan want de kapel is in handen van private eigenaars.

“Misschien willen leerlingen hout of bouw van een technische school dat monument in de Kapellestraat wel opknappen”, zegt Desender. “Die kapel is een beschermd monument die in private handen is”, reageert schepen Jan Van Acker (Idee Diksmuide). “We blijven bij de eigenaar aandringen om het kapelletje te restaureren. We hebben hen daarvoor ook al in contact gebracht met de Vlaamse overheidsdienst bevoegd voor onroerend erfgoed. Die dienst wil dat de eigenaars het dak herstellen alsook de herdenkingsplaat in het interieur. Verder moet het monument water- en winddicht gemaakt worden. Ondanks de goede wil van de eigenaars is er tot op vandaag geen vooruitgang geboekt. Dat komt vooral omdat er geen budget is voor de werken. In 2018 is het struikgewas éénmalig verwijderd.”

De vliegenierskapel is een herinnering aan sergeant-vlieger Paul de Goussencourt en zijn waarnemer. Tijdens een verkenningsopdracht in Kaaskerke werden ze neergeschoten in mei 1917. Op de plaats waar hun vliegtuig crashte hebben de ouders van Paul een kapel gebouwd. Op vandaag is het in handen van een adellijke familie.