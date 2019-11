Vlaams Belang voert actie tegen moskeebezoek in Diksmuide, 30 politiemannen aanwezig voor de openbare orde GUS

22 november 2019

10u04 16 Diksmuide Vandaag zijn de vijfdejaars van het ’t Saam campus Cardijn in Diksmuide op schooluitstap naar een moskee in Mechelen en naar het Fort van Breendonk. Dat die studiereis verplicht is, stoort het Vlaams Belang Diksmuide. Daarom voerden ze deze morgen actie.

Iets voor 8 uur waren een vijftiental mensen van Vlaams Belang aanwezig aan de schoolpoort. Ze wilden flyers uitdelen met daarop het opschrift ‘Geen moskeebezoek voor onze Vlaamse kinderen’, getekend Voorpost. De actie kwam wat aarzelend op gang. Sommige leerlingen durfden de straat niet over te steken door de drukte aan de schoolpoort. Naast de vijftien actievoerders stonden er ook een achttal politieagenten. In school waren er nog een twintigtal politielui extra aanwezig voor mocht het fout lopen. De actie verliep echter rustig. Eén mama die aanwezig was steunde de actie. “Mijn zoon wil niet naar een moskee dus blijft hij vandaag thuis. Een school kan mijn zoon niet verplichten om daar naartoe te gaan.” De meeste leerlingen reageerden nauwelijks op de actie. Sommige namen de folder niet in ontvangst, anderen wel. Eén leerling had een vlag met de Vlaamse leeuw mee maar stopte die snel weg voor hij de school binnenstapte.

Langs de achterzijde

Ondertussen verzamelden de vijfdejaars aan de achterzijde van de school voor hun busuitstap. “Ik heb er niets op tegen en vind het zelfs nuttig om zo’n studiereis te doen”, reageerde leerling Jens Verbanck. “Wel jammer dat het verplicht is want niet elke leeftijdsgenoot kan zo’n bezoek smaken. Ik sta wel open voor verschillende culturen. Zelfs als die studiereis niet verplicht was, zou ik toch meegaan.”

Directeur Bart Laleman vond alle commotie overbodig. “Ik heb Vlaams Belang uitgenodigd voor een gesprek maar ze zijn er niet op ingegaan. Jammer, want ik ben voor dialoog. Een bezoek aan een moskee is al vijftien jaar een traditie op onze school. Nog nooit hebben leerlingen of ouders daarover een probleem gemaakt. Ze volgen ook geen rituelen, ze bezoeken enkel het gebouw. Door alle heisa op sociale media stel ik vast dat vijf jongeren zijn thuis gebleven. De overige zestig zijn vertrokken.”