Vlaams Belang Diksmuide voert vrijdag actie tegen schooluitstap ‘t Saam naar Buraqmoskee GUS

20 november 2019

13u57 0 Diksmuide Vrijdag vertrekken een honderdtal vijfdejaars van ’t Saam campus Cardijn op leeruitstap naar de Buraqmoskee in Mechelen en het Fort van Breendonk in Willebroek. Vlaams Belang Diksmuide vindt het niet kunnen dat die uitstap verplicht is en voert vrijdag actie aan de schoolpoort door flyers uit te delen.

“Het Fort van Breendonk bezoeken is goed, want dat mag de jeugd niet vergeten”, schrijft raadslid Johan Desender op de Facebookpagina van Vlaams Belang Diksmuide. “Dat de school de leerlingen verplicht om de Buraqmoskee te bezoeken gaat te ver. Kinderen verplichten om een vrouwonvriendelijk en homohatend geloof te vereren met een bezoek, daartegen protesteren we. Ouders sturen ons uit onvrede de papieren door. Vrijdag om 8 uur zijn we aanwezig aan ’t Saam om flyers uit te delen.”

Geen hersenspoeling

Directeur van ’t Saam campus Cardijn Bart Laleman is verrast. “Het is niet de eerste keer dat we een moskee bezoeken. Dat past in het leerplan dat zegt dat we onze leerlingen moeten laten kennismaken met verschillende levensbeschouwingen. Noch in het leerlingenparlement noch op het oudercontact hebben we over die studie-uitstap enige kritiek gehad. We hebben vandaag de ouders en leerkrachten geïnformeerd over wat Vlaams Belang van plan is. Ook de lokale politie is verwittigd. Het is jammer dat de actiegroep niet in dialoog gaat met onze school. Het is niet dat we onze vijfdejaars zullen hersenspoelen hé. We tonen ze alleen een moskee.”