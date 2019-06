Vijfdejaars van ‘Klimaatbende’ sluiten jaar af met feest GUS

26 juni 2019

13u59 1 Diksmuide Diksmuide sloot met een leuk evenement zijn project ‘Klimaatbende’ af. Veertien klassen van het vijfde leerjaar werkten een schooljaar lang rond het klimaat. Na de evaluatie beslist het stadsbestuur of de bende volgend schooljaar een vervolg krijgt.

“De kinderen hebben een logo en naam bedacht voor hun klimaatbende”, somt duurzaamheidsambtenaar Patricia Taveirne op. “Ze gingen aan de slag met de energiekoffer om de energievreters op school op te sporen. Een ijsblok zo lang mogelijk beschermen tegen het smelten was nog een opdracht die we hen hebben voorgeschoteld. Er waren ook individuele acties zoals het maken van een stripverhaal of een fietstocht op dikke truiendag. Met een slotevent maakten we een einde aan de eerste editie van de klimaatbende. De deelnemers maakten een fictieve wereldreis. In het zwarte land brachten ze steenkool naar de stoomfabriek of in Iventië bedachten ze een uitvinding om energie te besparen. De winnaar van elke ‘battle’ kreeg een ijsblokje dat ze in een zwembad mocht leggen. Zo maakten we duidelijk dat er actie nodig is tegen de opwarming van de aarde.”