VIDEO - ’t Saam campus Cardijn neemt afscheid van steunpilaar Eddy GUS

14 juni 2019

11u57 0 Diksmuide Een erehaag met alle 800 leerlingen op de speelplaats van ’t Saam campus Cardijn in Diksmuide. Zo nam de school afscheid van Eddy Decaestecker (62). Na 42 jaar op dezelfde school te hebben gewerkt, gaat hij op 1 september op pensioen.

“Even bekomen”, zuchtte Eddy nadat hij door de indrukwekkende erehaag was gelopen. “Met een smoes werd ik weggeroepen om een ‘moeilijke’ leerling op te vangen. Wat een mooi eerbetoon. Ik studeerde zelf mechanica maar koos na mijn secundaire studies voor godsdienstwetenschappen. Het zorgen voor anderen heeft er altijd ingezeten. Ik startte mijn loopbaan bij het toenmalige VTI van Diksmuide op de site Schoolplein. Ik ben trouwens de enige leerkracht van het hele team die daar nog heeft lesgegeven. In 2001 combineerde ik mijn job van godsdienstleerkracht met die van leerlingenbegeleider. Die tweede taak nam steeds meer tijd in beslag en groeide uit tot een voltijdse taak die ik met veel passie heb gedaan. Jongeren met socio-emotionele problemen helpen was mijn belangrijkste taak. Als ik daarin niet slaagde, bleef dat hangen. Ik denk daar nu nog vaak aan terug. Maar we kregen ook vaak de leerlingen terug op het spoor en dat werkt dan extra stimulerend. Ik beken dat ik in mijn jeugd ook een rebel was. Op blote voeten of met gelakte nagels naar school kon volgens mij. Ik kan me dus perfect inleven in leerlingen die niet graag binnen de lijntjes kleuren. Ook de buitenlandse reizen met school deed ik graag. Ik ben twaalf keer naar Marokko geweest en was ook de trekker van de bouwkampen in India, Bangladesh en Nepal. De ouders zijn veeleisend geworden, de leerlingen mondiger en sommige collega’s verweten me wel eens dat ik te braaf ben geweest. Ik deed het echter op mijn manier en ben daar best trots op.” Eddy is in zijn vrije tijd voorzitter van tennisclub De Maene. “Hopelijk krijgen we van het stadsbestuur snel de bouwvergunning zodat de bouw van de tennishal kan starten. Dat wordt alvast een uitdaging tijdens mijn pensioen. Daarnaast wil ik meer sporten en uiteraard extra tijd uittrekken voor mijn vrouw, twee kinderen en vier kleinkinderen.”