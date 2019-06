VIDEO. Polderdorpje Leke komt massaal buiten voor eigen versie van ‘De Stoel’ Bart Boterman

29 juni 2019

16u12 12 Diksmuide Het dorpje Leke bij Diksmuide is momenteel in de ban van een eigen versie van ‘De Stoel’, naar analogie met de rubriek in het Één-programma Iedereen Beroemd. “Het begon als een ludieke manier om sluikstorten aan te kaarten. Intussen zit het hele dorp elke avond stipt om 20 uur aan de computer om te weten waar de stoel staat. Vervolgens begint iedereen te spurten”, vertelt initiatiefneemster Ruth Vermeersch (42) uit de Lekedorpstraat.

De volksverplaatsing vrijdagavond in Leke, een ruraal polderdorpje met minder dan 1.200 inwoners, was ongezien. Een veertigtal uitzinnige Lekenaars, zowel volwassenen en kinderen, liepen of fietsten met een pop en een koffielepel in de hand richting een grasberm in de Laagvlaktestraat. Ze hadden kort daarvoor de locatie van ‘hun’ stoel herkend op de pagina ‘Je bent van Leke als je...’ op Facebook. Alles begon op vorige zondag, toen er enkele oude, lelijke stoelen werden gedumpt aan de kerk. Pure sluikstorting.

Argwanend

“Maar in plaats van ons te ergeren op Facebook, besloot ik om er iets leuks mee te doen en leven in het dorp te creëren”, getuigt initiatiefneemster Ruth Vermeersch uit Leke, advocate van beroep. Ze plaatste de stoel de maandagavond om 20 uur aan de achterkant van het kerkhof en deed een oproep op de Facebookpagina. “Wie zit als eerste op de stoel? Neem een drankje mee”, luidde de boodschap, voorzien van een foto. “Het duurde even vooraleer er mensen opdaagden, in totaal een vijftal Lekenaars. De meesten waren argwanend en hadden hun drankje zelfs verstopt in hun kledij omdat niemand dat zou zien. Maar dat aantal steeg elke avond. Intussen is ons dorpsspel heel populair geworden”, legt Ruth uit. De eerste winnaar kreeg als beloning - want die is elke avond voorzien - een karton bierflesjes en een bierglas.

Voor de hele zomer vertrokken?

“Wie de stoel inneemt, moet die meenemen naar huis en de volgende avond elders zetten. Dat voorzien van een verrassing, vanaf 20 uur een foto op Facebook met vermelding van de benodigdheden. Eerdere mee te brengen attributen waren bijvoorbeeld een ijsblokje en zwemband, een gieter en een ei of een ajuin en een haardroger”, gaat Ruth verder. De stoel was intussen ook al aan de Tramstatie, de brandweerkazerne of het voetbalveld te vinden. “Vrijdag kort voor 20 uur zag ik al garages open gaan en mensen die hun fietsen klaar zetten in afwachting van de locatie op Facebook. Het is leuk om te zien hoe de Lekenaars zich inleven en ons dorp leeft. Ik hoop dat we hier een hele zomer mee vertrokken zijn”, aldus de initiatiefneemster. Op zaterdag en zondag is de stoel niet van de partij, maar maandag wel opnieuw. Hou de pagina “Je bent van Leke als je...” dus in de gaten!