VIDEO. Inbrekers gebruiken bruut geweld in computerwinkel, maar laten buit achter tijdens vlucht Bart Boterman

16 juli 2019

17u45 0 Diksmuide Twee inbrekers hebben zondagnacht met bruut geweld ingebroken bij Actief Computers langs de Esenweg in Diksmuide. Ze sloegen een venster en vitrinekasten aan diggelen met bijlen en gingen aan de haal met heel wat laptops, smartphones en tablets. De inbrekers staken hun buit in twee grote sporttassen, maar lieten die tijdens de vlucht achter omdat zaakvoerder Freddy Seys hen op de hielen zat.

“Mijn vrouw en ik werden zondagnacht rond 2.30 uur wakker van het alarmsysteem van de winkel. We wonen vlakbij, dus besloten we om onmiddellijk in de wagen te springen en te gaan kijken”, zegt zaakvoerder Freddy Seys, die amper een dag terug was uit verlof. “Bij aankomst bleek dat we de inbrekers op een haar na hadden gemist. We reden door naar het straatje Maagdhoek, aan de achterkant van de zaak. Geen auto of inbrekers te zien, maar een bijl en een sporttas met een deel van de buit lagen op het midden van de weg. Intussen was de politie gearriveerd”, gaat Freddy verder.

Door het weiland gevlucht

De patrouilles kamden de buurt uit maar konden de inbrekers niet meer vinden. Wel werd nog een tweede sporttas teruggevonden achteraan een weiland, met de resterende gestolen goederen. “De inbrekers hebben zich wellicht eerst verstopt in de gracht of het hoge gras op het moment dat we met de wagen voorbij reden. Vervolgens moeten ze het weiland zijn overgestoken met de tweede sportzak. Maar ook die lieten ze dus in extremis achter. Het lijkt er sterk op dat ze hun auto ver van de zaak hebben geparkeerd om zo buiten schot te blijven maar de buit te zwaar was”, aldus Freddy Seys.

Politie en parket volop bezig met een onderzoek. Intussen is duidelijk dat de schade groot is. “Heel wat vitrinekasten zijn net zoals het venster simpelweg aan diggelen geslagen. De inbrekers hebben echt bruut geweld gebruikt. Het lijkt ook op dat ze meteen wisten waar de duurdere spullen stonden”, aldus Freddy. Als zaakvoerder van meerdere filialen van Actief Computers werd hij al meermaals geconfronteerd met inbraken. Om die reden werd het filiaal in Roeselare zelfs gesloten. “Ik heb intussen zwaar geïnvesteerd in alarmsystemen en dat lijkt nu eindelijk zijn vruchten af te werpen. De buit is teruggevonden. Aan de andere kant is de schade groot, ook aan de buit. Ook aan de teruggevonden spullen. Ik hoop dat het nu eindelijk stopt”, besluit Freddy Seys.

Wel wat gewoon geworden

Sommigen zouden hem gek verklaren omdat hij eigenhandig achter de inbrekers aan ging met de wagen. “Ik heb nog oog in oog gestaan met inbrekers dus ik ben intussen wat gewoon. Maar had ik hen gezien, zou ik mijn wagen niet zijn uitgekomen hoor. Ik wou hen achtervolgen om de politie aan te wijzen waarheen ze waren gevlucht. Maar dat is jammerlijk niet gelukt”, voegt hij nog toe.