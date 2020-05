VIDEO. Geen coronaverveling bij deze tiener: “Ik ga graag op wandel met mijn kalfje” Gudrun Steen

29 mei 2020

13u50 0 Diksmuide Tiede Herrewyn (10) groeit met zijn vier zussen en ouders op in de zuivelboerderij ’t Hof van de Rhille in Woumen bij Diksmuide. Net voor hij noodgedwongen weg van school moest blijven, werd kalfje Ientje geboren. Daarmee heeft de jonge tiener intussen een bijzondere band opgebouwd. “Ik wil graag de rug van mijn kalfje kunnen rijden.”



Ientje werd op 10 maart als zestiende kalfje dit jaar bij de zuivelboerderij geboren. En toen moest Tiede thuisblijven van school door de coronacrisis. Maar erg vindt hij dat niet. “Zo heb ik meer tijd om met Ientje te wandelen op de boerderij en langs de kleine weggetjes in ons dorp. Ze blijft rustig als ik haar halster aan doe. Door een te bruuske beweging kan ze wel even schrikken. Eens in de weide wandelen we in het rond. Ik vind het fantastisch en Ientje ook, want ze maakt telkens vreugdesprongetjes. Binnenkort leggen we een zadel op haar rug zodat ze ook dat gewoon wordt. De volgende stap is dat ik op haar rug zit. Op het internet heb ik al filmpjes gezien van mensen die op de rug van een koe rijden en dat is ook mijn plan met Ientje.”

De melkkoeien blijven zes tot acht jaar op de boerderij, dus Tiede zal nog niet onmiddellijk afscheid moeten nemen van zijn geliefde dier. “Als Ientje later zelf een kalfje krijgt en het een vaars is, dan zal ik ook haar leren wandelen”, lacht de jongen terwijl hij zijn koetje nog eens knuffelt.