Vernieuwd Hotel Pax behaalt het Q-label dat staat voor kwaliteit Gudrun Steen

03 maart 2020

09u37 2 Diksmuide Al tien jaar reikt het West-Vlaams provinciebedrijf Q-labels uit aan kwalitatieve toeristische partners. Voor het eerst krijgt Hotel Pax in Diksmuide zo’n label. Het is de enige nieuwkomer in de stad.

In totaal kregen dertien toeristische bedrijven of organisaties zo’n Q-label. De overige zijn gevestigd in de ruime regio Ieper en Poperinge. Hotel Pax mag ook zo’n kwaliteitslabel ophangen. Alle Q-ondernemers volgden een korte opleiding over de aspecten die een impact hebben op de beleving van bezoekers. Er was ook interactie tussen de deelnemers zodat die hun ervaringen konden delen. Een coach kwam ter plaatse om gedurende drie halve dagen de ondernemers te begeleiden. Een mystery visitor checkte tot slot of het traject zijn vruchten had afgeworpen.

Pauline Vanoverschelde (30) en haar man Steven Biervliet (34) openden heel recent de deuren van hun volledig vernieuwd Hotel Pax. “We hebben alle 36 kamers heringericht en grondig gerenoveerd in een recordtijd van nog geen drie maanden. Dit kwaliteitslabel zien we als een beloning voor onze inzet”, reageert Pauline. Het waren haar ouders Lieve Vandermeulen en Bruno Vanoverschelde die in 2000 Hotel Pax openden. Zes jaar terug namen Pauline en Steven het over.

Naast Hotel Pax met een nieuw Q-label mag ’t Klein Gewin uit Diksmuide zijn kwaliteitsonderscheiding verlengen.