Vermiste man (57) uit Esen teruggevonden dankzij sociale media Bart Boterman

01 augustus 2020

09u47 362 Diksmuide In Esen bij Diksmuide en de omliggende dorpen was sinds zaterdagmorgen vroeg een grote zoekactie aan de gang naar een vermiste man (57). De politie sprak van een onrustwekkende verdwijning. Tal van politieploegen, twee speurhonden, een drone en de helikopter van de federale hielpen mee zoeken. Uiteindelijk is de man in de namiddag levend teruggevonden. Dat bevestigt commissaris Wim Merlevede van de lokale politie Polder.

De kinderen van de vermiste sloegen vrijdagnacht alarm bij de politie omdat de man maar niet thuis kwam. Er werd van het ergste uitgegaan. Rond de middag verspreidde de politie een opsporingsbericht en dat heeft uiteindelijk de zoekactie in een stroomversnelling gebracht. “Een alerte burger uit Kaaskerke belde ons op toen hij de man zag lopen. HKort daarna hebben we hem aangetroffen, in verwarde toestand. We zijn erg opgezet met de medewerking van de burgers en een goede afloop”, aldus Merlevede. De man werd opgevangen en verzorgd.