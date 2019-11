Verkeerslichten Hoge Brug blijven knipperen tot detectielussen zijn hersteld GUS

25 november 2019

15u37 7 Diksmuide De verkeerslichten aan de Hoge Brug in Diksmuide knipperen al een paar dagen en zullen dat nog een tijdje doen. De detectielussen ondergronds zijn kapot en om file te voorkomen staan de lichten in knipperstand.

Detectielussen detecteren het verkeer. Als het druk is blijven de verkeerslichten langer op groen. Die leidingen zijn kapot met de voorbije dagen file in het centrum van de stad als gevolg. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het stadsbestuur hebben beslist om de verkeerslichten voorlopig in knipperstand te zetten. “Zo kan het verkeer van het centrum richting Kaaskerke vlot door”, geeft burgemeester Lies Laridon (CD&V) mee. “Voor automobilisten die van de Kasteelstraat of de IJzerdijk komen is het wel extra uitkijken momenteel.”

Maar er is beterschap in zicht beloven ze bij AWV. “We hebben de aannemer gevraagd om de detectielussen binnen de drie weken te herstellen. Die werken zullen maar één dag duren”, belooft woordvoerster Veva Daniels. “De lussen zijn kapot gegaan tijdens werken uitgevoerd door Fluvius. We zullen het wegdek moeten openbreken om die te herstellen. Vermoedelijk zal daarvoor niet de volledige rijweg moeten afgesloten worden zodat het verkeer van en naar Diksmuide nog door kan.”