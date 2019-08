Verkeershinder op Oostendebaan en Lekedorpstraat nadat kraan elektriciteitskabels afrukt Bart Boterman

20 augustus 2019

18u14 6 Diksmuide Op het kruispunt van de Lekedorpstraat en Oostendebaan in Leke is er sinds 16.30 uur ernstige verkeershinder door elektriciteitskabels op de rijweg. Een kraan had de kabels afgerukt waardoor die over vier rijstroken terecht wagen gekomen.

De brandweer van Leke en Koekelare ging ter plaatse met signalisatie en beveiligde de situatie. “Fluvius is ter plaatse om een paal opnieuw recht te zetten en de kabels opnieuw over de rijweg te spannen. De Oostendebaan is inmiddels opnieuw vrijgegeven. De Lekedorpstraat blijft afgesloten tijdens de herstellingswerken. Dat kan nog mogelijks nog enkele uren duren", zegt Willy Clarysse van de brandweer van Leke.