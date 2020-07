Verdwenen veulentje dood teruggevonden, 7 kilometer verderop: “Bijna onmogelijk dat het dier zélf zo ver is gelopen” Bart Boterman

09 juli 2020

13u40 0 Diksmuide Het veulentje van een shetlandpony dat in het weekend van 13 juni verdween uit een weide in de Moerestraat in Leke , is dood teruggevonden. “Het dier lag in een gracht in de Lekestraat in Schore, deelgemeente van Middelkerke. Dat is zo’n 7 kilometer verderop. Het is haast onmogelijk dat de jonge pony op eigen houtje zo ver is gelopen”, zegt Stefanie Vanhee uit Eernegem, de mama van eigenares Kiany (10).

Het veulentje werd op 15 mei geboren en zat samen met de moederpony in een weide in de Moerestraat in Leke, bij Kiany’s opa en oma. Het dier was amper een maand oud toen het plots verdween uit de weide. Er was een gat geknipt in de omheining. Stefanie’s dochter Kiany was ontroostbaar. “We hebben enorm veel gezocht, maar tevergeefs. Toch hielden we er steeds hoop in dat het veulentje levend teruggevonden zou worden. Die hoop moeten we nu laten varen”, getuigt Stefanie.

Nog moedermelk nodig

Via Facebook kreeg ze melding van mensen die het veulentje hadden aangetroffen in de Lekestraat in Schore. Kiany’s opa en oma gingen kijken. Het bleek effectief om hun minipaardje te gaan. “We zullen allicht nooit weten wat ermee gebeurd is. Is het veulentje gestolen en daarna overleden, waarop ze het dumpten? Het kan. Het lijkt eerder onwaarschijnlijk dat het dier op eigen houtje zo ver weggelopen is, weg van de mama. Het had geen enkele aanleiding om weg te lopen en had nog moedermelk nodig”, aldus Stefanie Vanhee. “Onze dochter Kiany heeft uiteraard veel tranen gelaten door het droevige nieuws.”

De politie werd gebeld voor de vaststellingen. Eerder was de politie namelijk ook al ingelicht over de verdwijning.

