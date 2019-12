Verdachte van partnermoord met antiek geweer naar assisen doorverwezen Bart Boterman & Siebe De Voogt

02 december 2019

15u55 1 Diksmuide De 52-jarige William D.B. uit Diksmuide is naar het hof van assisen doorverwezen voor de moord op zijn partner Isabelle Deschodt (39), op 18 juli 2017. Dat gebeurde in hun appartement in de Stationsstraat in Diksmuide. De vrouw stierf door een schotwonde in de hals, afkomstig van een antiek geweer.

Ingeweken Dilbekenaar William D.B. verklaarde dat hij de avond van de feiten thuis kwam en zijn partner, met wie hij enkele jaren samen was, aantrof in een plas bloed. Isabelle Deschodt was in het nabije park in de hals gestoken, aldus zijn verklaring. Maar in de trappenhal was geen enkel bloedspatje te zien. Pas tijdens een tweede autopsie vond de wetsdokter een kogeltje in haar hals, waarop William D.B. zijn verklaring bijschaafde. Hij stelde dat hij zijn antiek Liègeois-geweer, een familiestuk, aan het poetsen was toen het ding per ongeluk een schot loste. Volgens hem had hij zijn partner per ongeluk aangeschoten, met fatale gevolgen.

Leugenachtige verklaringen

Maar tijdens de reconstructie bleek ook die verklaring niet met de werkelijkheid te stroken. Volgens de aanwezige wapendeskundigen kon de verdachte het slachtoffer nooit hebben geraakt uit de positie die hij aangaf. Bovendien moet het schot van erg dichtbij afgevuurd zijn, wat evenmin met zijn verklaring strookt. Toch blijft William D.B. volhouden dat het om een ongeluk ging, ondanks eerdere leugenachtige verklaringen. De man sinds de feiten in voorhechtenis in afwachting van zijn proces.

De zaak werd recent door de kamer van Inbeschuldigingstelling doorverwezen naar het Brugse hof van assisen. William D.B. moet zich verantwoorden voor moord. Een datum is nog niet bekend.