Veranda uitgebrand door smeulende kaars Bart Boterman

31 december 2019

14u46 2 Diksmuide In de Vladslostraat in Esen, een deelgemeente van Diksmuide, is dinsdag rond het middaguur een veranda volledig uitgebrand. De oorzaak was een smeulende kaars.

De brand achteraan de woning ging gepaard met zware rookontwikkeling. Het vuur woedde al hevig bij aankomst van de pompiers. “De veranda is uitgebrand. Dankzij de bluswerken bleef de woning gevrijwaard, maar ook daar is flinke rookschade”, zegt kapitein Filip Vandenberghe van de brandweer van Diksmuide.

De brand zou ontstaan zijn door een huwelijkskaars die de bewoners naar verluidt voor het eerst in vijftig jaar aan staken. Ze hadden de kaars uitgeblazen en in de veranda gezet, maar daar was die verder blijven smeulen met alle gevolgen van dien. Door de felle brand hadden de bewoners, een koppel tachtigers rook ingeademd. De man en vrouw werden verzorgd in de ziekenwagen die hen zou overbrengen naar het ziekenhuis, maar dat laatste weigerde het echtpaar. Mits grondige schoonmaak is de woning nog bewoonbaar. Na anderhalf uur kon de brandweer opnieuw vertrekken richting de kazerne.