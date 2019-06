Veiliger door het centrum dankzij ‘de ronde vijfhoek’ GUS

26 juni 2019

06u39 0 Diksmuide Eénrichtingsverkeer invoeren in een aantal centrumstraten in Diksmuide zou volgens N-VA de verkeersveiligheid bevorderen. Hij stelde de zogenaamde ronde vijfhoek voor tijdens de gemeenteraad. De meerderheid wil echter alle pijlen op de geplande omleidingsweg richten.

“We zouden éénrichtingsverkeer invoeren in de Bortierlaan, Stationsstraat, Admiraal Ronarchstraat en een stuk van de Maria Doolaeghestraat”, zegt Bert Laridon (N-VA). “Het verkeer zou dan rijden vanaf de overweg via het station naar de Grote Markt en dan aan het kruispunt Stragier links afslaan terug naar de overweg. Er zou zo meer ruimte komen voor fietsers. Zo’n ronde vijfhoek bestaat al in Staden en Kortemark en kan ook in Diksmuide werken. Uiteraard is een voorafgaand grondig onderzoek nodig. We hopen dat het stadsbestuur zo’n studie wil laten opmaken.” De vraag van Bert Laridon vond steun bij de oppositie maar niet bij de meerderheid. “Het is nutteloos om nu zo’n dure studie te bestellen als we binnen enkele jaren een omleidingsweg zullen hebben. Het verkeer in het centrum zal er dan helemaal anders uitzien”, reageert burgemeester Lies Laridon (CD&V). Schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) voegt er nog aan toe dat de Vlaamse overheid, die de weg zal aanleggen, in september een nieuwe omgevingsvergunning zal indienen. De omleidingsweg loopt tussen de Woumenweg, niet ver van de Eikhofstraat, en de Kaaskerkestraat. Een brug en tunnel zijn nodig.