Vanaf maandag kan je digitaal reserveren bij zwembad De Pluimen én mag je langer dan een uur plonzen Gudrun Steen

12 augustus 2020

14u56 12 Diksmuide Het nieuwe familiebad De Pluimen in Diksmuide is sinds 1 juli open. Tot maandag moet je verplicht telefonisch reserveren. Daarna kan je digitaal een ticket kopen voor één van de vier tijdssloten.

Deze week moet je nog bellen naar 051/79.33.00 wil je verkoeling zoeken in het Diksmuidse zwembad. Vanaf maandag kan je daarnaast ook digitaal reserveren via deze link. Op de webshop zie je hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn in de vier tijdssloten. Je kan kiezen uit een voor- of namiddag, in de vooravond en ’s avonds tot 21 uur. Het is niet alleen handig maar door digitaal te reserveren zit het ook goed met de contactopsporing. Op hetzelfde moment mogen niet meer dan tachtig zwemmers aanwezig zijn. Nu zaterdag is het zwembad gesloten.