Vanaf 1 november opnieuw tweerichtingsverkeer in Steenstraat maar fietsers hebben voorrang Gudrun Steen

23 september 2020

10u12 0 Diksmuide De Steenstraat, tussen de Iepersteenweg en de Sint-Pietersstraat, op de grens van Diksmuide met Houthulst wordt een fietsstraat. Het éénrichtingsverkeer wordt afgeschaft. Als de borden voorradig zijn gaat het in vanaf 1 november.

Dat stuk Steenstraat wordt vaak als sluipweg gebruikt. Het landelijke weggetje is niet geschikt voor het vele verkeer dat erdoor raast. Daarom besloten Houthulst en Diksmuide om er éénrichtingsverkeer in te voeren als test. Het besluit na een half jaar is dat de resultaten onvoldoende zijn om het te behouden.

“Er rijdt tot drie kwart minder verkeer door dat stuk Steenstraat maar de chauffeurs rijden er nog steeds te hard. Daarnaast klagen de landbouwers in die buurt erover dat ze te ver moeten omrijden om hun land te kunnen bewerken”, schetst Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V). “Net omdat er nog te snel wordt gereden, blijft het voor fietsers gevaarlijk. Tot slot hebben we vastgesteld dat, ondanks het verbod, er toch gemiddeld 57 auto’s per dag tegen de rijrichting in rijden.”

Daarom schaffen Houthulst en Diksmuide dus het éénrichtingsverkeer af. “We voeren een fietsstraat in”, pikt Houthulsts burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) in. “Het verkeer zal opnieuw in twee richtingen door kunnen maar de fietsers hebben voorrang en mogen over de volledige lengte van de rijweg rijden. De snelheid is beperkt tot 30 kilometer per uur.”

Als de borden in voorraad zijn dan is het doel om op 1 november te starten. Het gaat om een test die loopt tot 1 juli. Daarna evalueren Houthulst en Diksmuide opnieuw.