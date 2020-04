Van zodra het opnieuw mag, zijn speelstraten toegelaten. De gemeenteraad stemde een reglement Gudrun Steen

02 april 2020

12u04 0 Diksmuide Vorig jaar kreeg Diksmuide zes aanvragen binnen voor een speelstraat. Door dat stijgend succes was een reglement nodig en dat heeft de gemeenteraad nu goedgekeurd. Een speelstraat kan tussen 1 juli en 30 september, als het coronavirus geen roet in het eten gooit.

“We hadden nog geen reglement voor speelstraten”, zegt schepen van Jeugd Marc De Keyrel (CD&V). “Als iemand zo’n initiatief aanvroeg, maakten we een tijdelijk verkeersreglement op. Door het stijgend succes was een reglement nodig.”

En daarin staat opgelijst wat allemaal mag en niet. Een speelstraat is een straat die een bepaalde tijd afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer zodat kinderen veilig op straat kunnen spelen. De bewoners moeten er wel nog door kunnen met hun voertuig. “Enkel die straten waar de snelheid beperkt is tot maximum 50 kilometer per uur komen in aanmerking”, duidt De Keyrel. “Doorgaand verkeer of openbaar vervoer mag er niet passeren en ook de omliggende straten mogen er geen hinder van ondervinden. De aanvraag kan voor maximum veertien dagen op rij, je mag per zomer maximaal twee aanvragen doen en er mag in totaal maar maximum drie weken per zomer een speelstraat zijn in één en dezelfde straat. Dat kan tussen 9 en 20 uur. Er moeten zich twee speelstraatverantwoordelijken per straat engageren. Dat zijn bewoners uit die straat die niet op hetzelfde adres wonen en die telefonisch bereikbaar zijn. Een speelstraat kan pas als drie kwart van de bewoners en alle handelaars akkoord zijn. Dat kunnen de aanvragers bewijzen met een enquête. We hebben met het stadsbestuur daarvoor een standaardformulier opgemaakt. Een speelstraat kan je aanvragen bij de jeugddienst ten laatste 60 dagen voor het evenement doorgaat. Het stadsbestuur is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is aangebracht tijdens de speelstraat. Ook kinderen die er niet wonen mogen ravotten in de speelstraat. Onze jeugddienst ondersteunt met spelmateriaal zoals bouwblokken, een reuzentwister of volksspelen. We hebben voldoende materiaal om twee speelstraten op hetzelfde moment te bevoorraden.”

Raadslid Gert Maertens (Groen) onthield zich bij de stemming. “Als een straat ervoor kiest, met meer dan 75 procent van de bewoners, om vier dagen per week tijdens juli en augustus een speelstraat in te richten dan is dat niet mogelijk omdat het beperkt is in duur”, motiveerde Gert zijn beslissing om zich te onthouden.