Van gemotiveerde leerlingen gesproken. Vijfdejaars houden lesmarathon van 24 uur GUS

24 mei 2019

19u27 3 Diksmuide De lesmarathon van de vijfdejaars van ’t Saam campus Cardijn in Diksmuide is volop aan de gang. Nog tot morgenochtend 8.30 uur verblijven 56 leerlingen op school om non-stop ‘les’ te volgen.

“Ongeveer de helft van al onze vijfdejaars doen mee”, zegt leerkracht Stijn Sinnaeve die de lesmarathon samen met collega Maarten D’Hondt organiseert. “Ze lieten zich vooraf sponsoren en de opbrengst schenken we aan de organisatie Duin en Polder die in Diksmuide een werking heeft voor mensen met een beperking. Hoeveel het heeft opgebracht moeten we nog uitrekenen maar we zitten alvast met een recordaantal deelnemers. Vorig jaar konden we met onze marathon ongeveer 700 euro inzamelen. Dat zal dit jaar ongetwijfeld meer zijn. De leerlingen startten vrijdagochtend met een gewone lesdag. Tegen de avond startte het animatieprogramma. Sommige leerlingen zijn actief in de keuken om pizza’s of chocolademousse te maken. Anderen leven zich uit tijdens het gamen of een partijtje mini-voetbal. Er is zelfs een escaperoom. Deze nacht duiken we nog het zwembad in en we hebben ook een muziekquiz voorbereid. Afsluiten doen we zaterdagmorgen met een tornooi viking kubb.”