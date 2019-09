Van een blikvanger gesproken: deze auto al gezien? GUS

25 september 2019

07u36 0 Diksmuide Bloemiste Els Vuylsteke was het vele zwerfvuil in haar dorp Keiem grondig beu. Om dat te onderlijnen beplakte ze een wagen vol blikjes en een duidelijke boodschap. En die is aangekomen want Els vindt het nu veel properder.

“Ik lanceerde voor de zomer een oproep om blikjes die dorpsbewoners vonden langs de graskant bij me binnen te brengen”, vertelt Els. “Het duurde niet lang of ik had een berg afval en daarmee ging ik creatief aan de slag. De auto is een oude Daf die ik van een bevriende autohandelaar heb gekregen. De bewoners hebben dus zelf zwerfvuil geraapt om mee te werken aan mijn project. Daardoor zijn ze zich bewust van het probleem. Met al die blikjes heb ik nu letterlijk en figuurlijk een blikvanger gemaakt. Die auto staat aan de militaire begraafplaats met de toestemming van burgemeester Lies Laridon. ‘Wij zeggen nee tegen troep en ja tegen een proper stoep’, is de boodschap die ik wil verkondigen. Ze trekt de aandacht, en veel belangrijker, het is veel properder nu in Keiem. Ik plaatste er bewust geen vuilbak bij anders gaan we terug naar af. Het is de bedoeling dat mensen hun afval meenemen naar huis.”