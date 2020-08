Vakantietip – Vind jij alle stropoppen? Gudrun Steen

13 augustus 2020

06u55 0 Diksmuide De Groene Kring wil de landbouw op een positieve manier in de kijker zetten en bedacht een leuke activiteit: de stropoppenzoektocht. Vanaf dit weekend en dat tot het einde van de maand heb je tijd om ze te vinden.

Er zitten in Vlaanderen meer dan 140 stropoppen verstopt. Bij elke creatie staat een weetje over de land- en tuinbouw. Hier http://groenekring.be/stropop vind je de kaart met alle locaties. Een originele manier om de streek te verkennen en er valt iets te winnen. Neem een foto bij één van de gevonden stropoppen en deel ze via jouw sociale media met #boerentrots. Zorg dat de foto op ‘openbaar’ staat en wie weet ga je met een #boerentrots pakket ter waarde van 100 euro aan de haal.

Ook onze regio doet mee. We geven je alvast de locaties zodat je een mooie tocht kan uitstippelen. In Diksmuide kan je stropoppen spotten langs de IJzerdijk richting Stuivekenskerke, Oostendestraat in Keiem, Klerkenstraat in Esen en de Oude Zeedijk in Oudekapelle. In Houthulst staat er één in de Woumenstraat. Veurnse landbouwers hebben een stropop geplaatst in de Grayaert- en Pervijzestraat. In Lo-Reninge tot slot staat er één in de Hoflandstraat en de Kloefhoek.