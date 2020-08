Uitverkoop Brantano zorgt ook in Diksmuide voor een stormloop. Uren aanschuiven voor een paar schoenen Gudrun Steen

22 augustus 2020

11u05 25

Het staat groot op de ramen geafficheerd ’75 procent korting op alles’. Uiteraard kwam een massa mensen op die aantrekkelijke boodschap af. Twintig minuten voor de Brantano in Diksmuide open ging stonden ze al meer dan honderd meter aan te schuiven en de rij werd alleen maar langer. Al en bij al stonden de mensen gedisciplineerd met mondmasker te wachten. Aan de ingang stond iemand van de security om alles in goede banen te leiden. Hij liet 25 mensen per keer binnen in de zaak zodat de coronamaatregelen gerespecteerd konden worden.

Met zes kinderen is zo’n korting meegenomen

Eén van de personen die stond aan te schuiven was Orfelia (36) uit Staden. “De Brantano in Roeselare is vandaag niet open vandaar dat ik naar Diksmuide kom. Ik had het nieuws over de uitverkoop gisteren vernomen. Ik had wel verwacht dat er veel volk zou zijn maar zo’n massa op dit uur overtreft mijn verwachtingen. Ik zal proberen vol te houden want met zes kinderen thuis is zo’n grote korting wel meegenomen. Ik ben vooral blij dat ik alleen gekomen ben want ik zal hier nog een tijdje mogen staan aanschuiven vrees ik.”

Een personeelslid van Brantano liet op Facebook weten dat het volledige team al zijn ontslag heeft gekregen en dat ze met een interimcontract de uitverkoop doen. In onze regio is er vandaag ook nog een uitverkoop bij de Brantano in Brugge, Koksijde, Middelkerke, Oostkamp, Poperinge en Torhout.



