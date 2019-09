Uitkijktoren van 10 meter hoog bij natuurdomein De Blankaart GUS

04 september 2019

10u29 0 Diksmuide Uitkijktorens en -platforms zijn in aanbouw bij het natuurdomein De Blankaart in Woumen. Ook het brugje achter het centrum De Rhille wordt vernieuwd. Die projecten kosten ongeveer 640.000 euro en moeten dit jaar klaar zijn.

De werken passen in het grote inrichtingsplan dat tien jaar geleden al startte en die om en bij de drie miljoen euro hebben gekost. “Bedoeling is om het waterpeil gecontroleerd te verhogen ten voordele van de fauna en flora”, zegt Guido Vandenbroucke van De Blankaart. “Zo hebben we meer dan achttien kilometer nieuwe grachten gedolven. Daarnaast hebben we 200.000 kubieke meter grond verzet. Dat wierp zijn vruchten af want liefst 12 koppels lepelaars broeden in ons gebied. Ook de grote zilverreiger heeft er minstens één nest. Een laatste stap is de bouw van gesloten kijkplatforms en uikijktorens. Zo staat er één van tien meter hoog bij de Zuidbroekstraat. We zullen die metalen constructie nog ‘inpakken’ met riet zodat die minder opvalt in de natuur. Vanop dat platform heb je een prachtig uitzicht over ons natuurgebied. Langs de Kerkwegel kan je het frame van een kijkplatform spotten en ook bij het waterspaarbekken volgen nog een platform en toren. De brug achter De Rhille in de Pollaertstraat zullen we vernieuwen en uitbreiden met een zitbank en infopunt. Al die werken moeten dit jaar nog afgewerkt zijn.”