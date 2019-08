Tweede wandeldag Vierdaagse lokt 5.730 mensen

naar Diksmuide GUS

21 augustus 2019

16u49 0 Diksmuide De Vierdaagse van de IJzer is goed op weg om een topeditie te worden. Woensdagmorgen startten 5.730 wandelaars op de Grote Markt in Diksmuide.

“Na de bijna 6.300 deelnemers in Oostduinkerke dinsdag, was ook de tweede dag in Diksmuide een voltreffer”, blikt directeur Bart Eggermont van de Vierdaagse terug. “Alles is vlot verlopen. De recordeditie van 2014 met 11.000 unieke deelnemers zullen we waarschijnlijk niet evenaren, maar we mogen toch al van een succes spreken. Het mooie weer zorgt ervoor dat veel mensen zich de dag zelf nog inschrijven. In Poperinge donderdag en Ieper vrijdag zal dat niet anders zijn. Naast het weer spreken ook de parcours aan. In Diksmuide trokken de deelnemers richting Lo en Fortem. Kronkelend door de natuur kwamen ze in Lampernisse aan waar ze genoten van de parachutesprongen georganiseerd door Defensie. In Lo, Oud-Stuivekenskerke en Vladslo was een plechtigheid gepland.” Burgemeester Lies Laridon (CD&V) gaf het startschot in Diksmuide en trok daarna samen met haar zoon de wandelschoenen aan om het traject van acht kilometer af te stappen. “Het was al dertig jaar geleden dat ik nog eens meestapte”, lacht Laridon.