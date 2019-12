Twee vluchtelingen bonzen in Diksmuide plots op wanden van koelwagen: “Ze beseften wellicht dat ze in de verkeerde vrachtwagen zaten” Bart Boterman

12 december 2019

14u22 60 Diksmuide In het industriepark Kleine Dries in Diksmuide zijn donderdagmorgen rond 5 uur twee Syrische vluchtelingen uit een koelwagen gehaald. De chauffeur was bijna op zijn bestemming toen hij onderweg mensen hoorde kloppen op de wanden. De trucker had even daarvoor halt gehouden op de snelwegparking in Mannekensvere.

“De vrachtwagenchauffeur had nog enkele kilometers te rijden toen hij het lawaai hoorde en de politie belde. We hebben de koelwagen opgewacht op zijn bestemming. We vonden twee transmigranten van Syrische afkomst. De koelwagen was niet geladen en gelukkig niet in werking. Toch was het binnenin amper twee graden”, zegt commissaris Wim Merlevede van de lokale politie Polder (Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark). “De twee verstekelingen waren in Mannekensvere aan boord geklommen. Intussen hebben ze van Dienst Vreemdelingenzaken een bevel gekregen om het land te verlaten”, aldus de commissaris.

Transmigranten wegjagen

De chauffeur (64) uit Lebbeke was iets voor 4 uur donderdagmorgen vertrokken in Dendermonde. Op de snelwegparking langs de E40 in Mannekensvere hield hij even halt. Volgens zijn verklaringen moest hij enkele transmigranten van rond zijn truck wegjagen. Wellicht zijn op dat moment twee anderen in de koelwagen geglipt, in de veronderstelling dat de truck richting Calais of het Verenigd Koninkrijk zou vertrekken. De vrachtwagen nam evenwel afrit Nieuwpoort en was op weg naar maatwerkbedrijf Interwest op het industriepark Kleine Dries in Heernisse bij Diksmuide.

Verkeerde vrachtwagens

“Allicht zijn de vluchtelingen op de wanden beginnen kloppen toen ze beseften ze niet naar Calais onderweg waren, door het bochtenwerk en de lagere snelheid van de vrachtwagen. Als wij in onze politiezone met transmigranten geconfronteerd worden, gaat het meestal om mensen die in een verkeerde vrachtwagen zijn gekropen en hier stranden”, zegt commissaris Wim Merlevede van de lokale politie Polder.

In Mannekensvere zijn donderdagavond verscheidene groepjes vluchtelingen gesignaleerd, werd ook bevestigd door de wegpolitie.