Twee veerpontjes varen wandelaars over de IJzer. Toerisme presenteert nieuwe wandelsuggesties Gudrun Steen

20 juni 2020

18u33 9

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Diksmuide Een extra belevingswaarde voor de wandelliefhebber. Bij de Dodengang en langs de IJzerdijk in Diksmuide kan je voortaan de IJzer over met een bootje. Zo kan je een extra lus stappen door de natuur. Dit weekend kan je het al even testen.

Het is fantastisch weer momenteel. Ideaal om de wandelschoenen aan te trekken. In Diksmuide hebben ze dat goed begrepen en leggen ze deze zomer twee bootjes in. Dat langs de IJzerdijk, bij café Fot’oeil kan je dit weekend al testen. Vanaf 27 juni varen ze zeven dagen op zeven tussen 10 en 17 uur.

Nieuwe wandelsuggesties

“Tijdens corona hebben we gemerkt dat veel mensen steeds dezelfde lussen wandelen door onze stad en dorpen. We willen daarom extra wandeltroeven op tafel leggen en hebben vijf nieuwe suggesties uitgewerkt”, zegt toeristisch diensthoofd Peter Demarée. “Die wandelroutes zijn niet aangeduid maar bij de toeristische dienst liggen de kaartjes voor het grijpen.”

Fiets naar de IJzerdijk en bij de Fot’oeil kan je de IJzer over in een bootje dat al honderd jaar oud is. Van daar kan je de Rapestraat vervolgen naar Woumen. Houd daar halt voor een lekkere verfrissing bij hoeve ’t Madeliefje. Afhankelijk van de gekozen afstand kan je eveneens de dorst lessen in herberg De Knocke.

Ook tussen de Galileiwegel en het Stiltepad in Kaaskerke ligt zo’n bootje. Langs de IJzerdijk en terug via Beerstblote geniet je vooral van de uitgestrekte natuur. De omlopen zijn allemaal tussen de 4 en 13,5 kilometer.

Meer info vind je hier.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.