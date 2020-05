Twee bewoners vragen stopzetting aanleg van de omleidingsweg in Diksmuide: “Er was een rotonde gepland, en het kan perfect. Wij willen geen extra verkeerslichten” Gudrun Steen

18 mei 2020

13u09 3 Diksmuide Kurt Vanneste en Jan Van Hecke uit de Woumenweg in Diksmuide dienden bij de Raad van Vergunningsbetwistingen een verzoek in om de omgevingsvergunning voor de aanleg van de omleidingsweg in Diksmuide te vernietigen. Ze zijn tegen de geplande verkeerslichten op de kruising Woumenweg met de geplande omleidingsweg.

Kurt Vanneste en Jan Van Hecke wonen beide in de Woumenweg tussen de twee geplande kruispunten met verkeerslichten. “Lange tijd was op de kruising van de Woumenweg en de nieuw aan te leggen ringweg een rotonde voorzien”, schrijven Kurt en Jan in een algemene nota. “Daarmee kunnen we leven omdat het verkeer dan niet telkens stopt en vertrekt. De uitstoot van fijn stof blijft beperkt. Een paar jaar geleden veranderde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van standpunt en kwam het voorstel van verkeerslichten op de tafel. Naast het fijn stof en het geluid van stoppende en vertrekkende wagens, is het voor de bewoners van het stuk Woumenweg tussen de Eikhofstraat en de verkeerslichten heel moeilijk om naar Diksmuide of Ieper te rijden. Bovendien zullen twee kruispunten met verkeerslichten (ook op het kruispunt Eikhofstraat-Woumenweg zijn er lichten voorzien red.) op slechts 200 meter van elkaar file in de hand werken, voor onze deur. Op de kruising van de Woumenweg en de toekomstige omleidingsweg is ruimte genoeg voor een rotonde.”

Al twee bezwaarschriften en een nota

Het is niet de eerste keer dat de bewoners een bezwaarschrift indienen. “We hebben er al twee ingediend, telkens na de indiening van een vergunningsaanvraag door het AWV”, laten de bewoners weten. “Na ons eerste bezwaar kregen we enkel een attest van kennisgeving zonder commentaar. Na het tweede volgden een paar gesprekken, maar die draaiden niet op een consensus uit. Uiteindelijk schreven we nog een nota met een samenvatting van onze zorgen en verzuchtingen naar zowel de burgemeester als naar het AWV. Op een ontvangstbevestiging na, kregen we daarop geen reactie.”

Werken beginnen

Net maandag 18 mei steekt AWV de spade in de grond voor de aanleg van de omleidingsweg. “Die eerste spadesteek ging door. Het verzoek van de buurtbewoners is ons bekend”, reageert communicatieverantwoordelijke Veva Daniels van AWV kort. “Dergelijke verzoeken worden door de Raad van Vergunningsbetwistingen behandeld en die zal daarover oordelen.”