Twaalf ondernemers geven Compovit één week om te reageren: “Voor ons is het duidelijk dat de stank van dat bedrijf komt” GUS

08 oktober 2019

12u13 5 Diksmuide Het bedrijf Compovit krijgt tot 15 oktober de tijd om te reageren op de geurhinder die enkele ondernemers van het industrieterrein Heernisse in Diksmuide ruiken. Het stadsbestuur blijft voorzichtig. “Het is nog niet bewezen dat die stank van Compovit komt”, zegt schepen Marc Deprez.

Advocaat Thomas Bailleul verdedigt de belangen van twaalf ondernemers uit de Kleine Dries en de omliggende straten in Diksmuide. “Al maandenlang hangt er een kwalijke geur in de Heernisse en dat hindert een aantal ondernemers. Twaalf onder hen hebben nu samen het initiatief genomen om een brief op te stellen. Een kopie daarvan stuurden we naar de West-Vlaamse Intercommunale en het Diksmuidse stadsbestuur. De ondernemers vragen dat Compovit iets doet aan de geurhinder. We verwachten voor 15 oktober een antwoord. Komt dat er niet, dan overleggen we opnieuw en vermoedelijk volgen er gerechtelijke stappen. Voor ons is het duidelijk dat de stank van dat bedrijf komt. De geur komt overeen met de bedrijfsactiviteit, namelijk de verwerking van dierlijk mest.”

Het tweede bedrijf dat in het vizier zat, heeft die activiteit gestopt. Alle neuzen wijzen dus naar Compovit Thomas Bailleul

Zo zeker zijn ze bij het stadsbestuur nog niet. “Wekelijks is er controle door de omgevingsinspecteur en ook de mensen van onze eigen milieudienst volgen het nauwlettend op”, zegt schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide). “Tot op vandaag hebben we geen harde bewijzen dat de stank van dat bedrijf zou komen. Vorige week nog hadden we een positief overleg met de zaakvoerders. We willen deze zaak volgens objectieve criteria beoordelen.”

Vrezen de ondernemers dan geen schadevergoeding, mocht blijken dat ze Compovit verkeerdelijk hebben beschuldigd? “Ik zie weinig risico’s”, antwoordt Thomas Bailleul. “Iedereen heeft het recht om een bepaalde toestand aan te klagen. Als we de chronologie van de hinder en het bedrijf naast elkaar leggen, loopt dat gelijk. Het tweede bedrijf dat in het vizier zat, heeft die activiteit gestopt. Alle neuzen wijzen dus naar Compovit.”