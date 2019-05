Trucker tegen rechter: “Ik was niet dronken, ik had rugpijn” Jelle Houwen

27 mei 2019

Een trucker uit Diksmuide moet van de politierechter in Veurne gedurende een jaar een alcoholslot in zijn vrachtwagen plaatsen. Geert C. werd in oktober betrapt toen hij met 2.53 promille onderweg was. Dat gebeurde op een maandagmiddag om 13 uur toen C. naar de frituur reed. Kort daarvoor werd hij al met 2.49 promille betrapt. De agenten stelden vast dat C. duidelijk dronken was en waggelde. “Maar dat klopt niet mijnheer de rechter. Ik loop gewoon altijd scheef, want ik heb rugproblemen.” Daar geloofde de rechter geen snars van. Er werd vermoed dat de man een alcoholprobleem heeft maar volgens zijn huisarts is hij ‘een gemiddelde drinker.’ C. kreeg ook 6.400 euro boete, 1.600 euro met uitstel, en 35 dagen rijverbod.