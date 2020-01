Treinverkeer tussen Diksmuide en Veurne opnieuw op gang gekomen na persoonsaanrijding Bart Boterman

15 januari 2020

09u53 166 Diksmuide Het treinverkeer tussen Diksmuide en Veurne is woensdag de hele voormiddag onderbroken geweest door een persoonsaanrijding aan een overweg in de Oudekapellestraat in Kaaskerke bij Diksmuide.

Het was een voorbijrijdende treinchauffeur die rond 9 uur stoffelijke resten zag liggen naast het spoor en de hulpdiensten inlichtte. De hulpdiensten konden enkel het overlijden van het slachtoffer vaststellen. De aanrijding moet door een eerder voorbijgereden trein zijn gebeurd, maar werd niet opgemerkt. Welk treinstel precies, wordt nog onderzocht door de politie. Alles wijst voorlopig op een wanhoopsdaad.

Er werden vervangbussen ingelegd tussen het station van Diksmuide en Veurne. “Er is niet over gegaan tot evacuatie van de treinpassagiers. De trein die voorbij het slachtoffer reed, is namelijk doorgereden tot in het station van Diksmuide. Rond 12 uur is het spoor opnieuw vrijgegeven en kwam het treinverkeer opnieuw op gang. De vervangbussen zijn afgeschaft. Er kunnen wel nog vervolgvertragingen zijn”, duidt Frédéric Petit van spoorbeheerder Infrabel. Intussen loopt het onderzoek naar welke trein in aanrijding kwam met de persoon, nog verder.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan altijd terecht op het gratis nummer 1813 of www.zelfmoord1813.be.