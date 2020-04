Tom Durie stelt zijn debuutboek ‘Sam’ voor over een gepeste tiener Gudrun Steen

01 april 2020

10u09 0 Diksmuide Zeven jaar geleden maakte Tom Durie (47) uit Diksmuide het toneelstuk ‘Sam’ voor De Toverlantaarn. Vandaag heeft hij dat verhaal in een boek gegoten. “Weer iets dat ik van mijn bucketlist kan schrappen”, knipoogt het kersverse diensthoofd Cultuur van Diksmuide.

Tom Durie is al zijn hele leven gebeten door literatuur en theater. Hij richtte het jeugdtheatergezelschap De Toverlantaarn in Diksmuide op dat dit jaar zijn productie ‘Op zoek naar Peter Pan’ in het water zag vallen door de strenge coronamaatregelen. Dat stuk stond normaalgezien in de paasvakantie op het programma maar is een jaar opgeschoven. Ruim de helft van de verhalen die De Toverlantaarn al sinds 1996 opvoert, heeft Tom geschreven of bewerkt. Om maar te zeggen dat schrijven hem in de vingers zit. Toch stelt hij pas vandaag zijn eerste boek voor. “Toen ik aan Sam begon te schrijven vorig jaar combineerde ik mijn job van leerkracht aan ’t Saam Aloysius met die van zelfstandig studie- en motivatiecoach”, schetst Tom. “Tussendoor schreef ik ook nog twee toneelstukken. Ik heb dus wel wat uren achter mijn bureau doorgebracht.” Sinds vandaag 1 april is Tom hoofd van de dienst Cultuur in Diksmuide. Hij gaf zijn job als leerkracht daarvoor op.

Stel dat een leerling zodanig gepest wordt dat hij geen andere uitweg ziet dan zijn pestkoppen dood te schieten. Tom Durie

Pesten is helaas van alle tijden

“’Sam’ schreef ik oorspronkelijk als theaterstuk maar wilde ik zeker in een boek gieten. Pesten is jammer genoeg een universeel probleem dat blijvende aandacht nodig heeft om te voorkomen dat het nog gebeurt”, vertelt Tom. “Het idee kwam oorspronkelijk vanuit een bericht over een moordpartij in een Amerikaanse school waarbij een leerling enkele medestudenten had doodgeschoten in de schoolgebouwen. Ik koppelde dat aan de pestproblematiek in ons onderwijs. Stel je voor dat een leerling zodanig gepest wordt dat hij geen andere uitweg ziet dan zijn pestkoppen dood te schieten. ‘Sam’ was geboren en met dat theaterstuk hebben we veel mensen ontroerd. Op verschillende plaatsen in heel Vlaanderen hebben we het opgevoerd. Momenteel werkt Theater O’anna uit Torhout aan een nieuwe productie.”

Het boek is iets anders dan het theaterstuk laat Tom weten. “De grote verhaallijn is uiteraard dezelfde maar ik voeg een aantal nieuwe personages toe zoals die van rechercheur Govaerts die het onderzoek leidt. Als lezer ga je met hem op zoek naar wat er precies in het lyceum is gebeurd waar Sam als nieuwe leerling aankwam. Verder werkte ik Sams moeder en zijn autistische broertje Simon beter uit. Het resultaat is een spannende thriller waarbij je de motieven ontdekt voor wat Sam al dan niet gedaan heeft. En ik ben al gestart aan een opvolger maar daarover kan ik natuurlijk nog niet veel kwijt.”

Het boek ‘Sam’ kost 17,5 euro en is verkrijgbaar via www.tomdurie.be.