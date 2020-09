Toekomstplan Diksmuide stopgezet door juridische onzekerheden Gudrun Steen

09 september 2020

11u53 0 Diksmuide Het stadsbestuur van Diksmuide zet het openbaar onderzoek voor de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan stop. Ook de geplande infomarkt over dat toekomstplan dat zaterdag zou doorgaan is afgelast.

“Er zijn te veel juridische onzekerheden waardoor we het risico lopen dat toekomstige plannen in het gedrang zouden komen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Deprez (Idee Diksmuide). “Nochtans hebben het studiebureau en de hogere overheden gesteld dat we verder konden werken maar we willen geen risico nemen. Dit plan gaat over de toekomst van onze stad.” Het vorige structuurplan dateert uit 2005 en de meerderheid met CD&V en Idee Diksmuide wilde een nieuw plan opstellen. Het keert nu op die beslissing terug. “We zullen het structuurplan gedeeltelijk herzien. Zo kunnen we de meest dringende ruimtelijke vraagstukken behandelen.”

Toen het plan eind juni op de gemeenteraad kwam, was de oppositie al hard. Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) stelde zich vragen bij de rechtsgeldigheid omdat het plan op 5 mei al moest vastgesteld zijn. Bert Laridon (N-VA) was onder meer kritisch over het geplande nieuwe industrieterrein langs de Oostendestraat dat extra vrachtverkeer door het centrum zou jagen. Gert Maertens (Groen) betreurde dat de ambities op vlak van natuur zo mager waren.