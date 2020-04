Toekomstige uitbater van Villa Vip in Diksmuide doet ronde van de Villa Vips met de fiets Gudrun Steen

22 april 2020

18u32 0 Diksmuide Vandaag (woensdag) startte Vandaag (woensdag) startte Koen Tyteca uit Diksmuide aan zijn fietsronde naar de West- en Oost-Vlaamse Villa Vips. Een tocht van 300 kilometer. Koen zal samen met zijn echtgenote Nikka Pieters zelf zo’n Villa Vip runnen in Diksmuide.

Een Villa Vip is een woning waar een koppel/gezin zorgt voor mensen met een beperking. “We stappen zelf in dat initiatief en zullen vanaf augustus dit jaar aan tien mensen met een beperking een nieuwe warme thuis geven”, zegt Nikka Pieters. We liepen een kleine achterstand op bij de bouw van het huis, maar toch hopen we in juni te kunnen verhuizen zodat we midden in de zomer kunnen opstarten.”

Ze zal dat project vorm geven met haar echtgenoot Koen Tyteca. Hij is een sporter die graag doelen stelt. “Met dit mooie weer wilde ik mijn West- en Oost-Vlaamse toekomstige collega’s al fietsend opzoeken. Ik reed van Diksmuide naar Wevelgem, Herzele, Zele, Wondelgem, Brugge, Bredene en keerde uiteindelijk terug naar Diksmuide. Ik wilde hen een hart onder de riem steken en hen steunen in hun dagelijkse zorg.”