Toch tweerichtingsverkeer in Grauwe Broedersstraat ondanks protest oppositie GUS

21 januari 2020

09u24 20 Diksmuide Het opnieuw invoeren van tweerichtingsverkeer in de Grauwe Broedersstraat zorgde voor discussie in de Diksmuidse gemeenteraad. Uiteindelijk werd het meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. De verkeersmaatregel gaat vanaf maart in.

“Voor de werken in het stadscentrum gold al tweerichtingsverkeer in de Grauwe Broedersstraat. Nu die werken achter de rug zijn, voeren we dat opnieuw in”, duidt burgemeester Lies Laridon (CD&V). “Daar waar er vroeger niets was voor fietsers leggen we nu een fietssuggestiestrook aan en maken we er een gedeeltelijke fietsstraat van namelijk tussen de Laure Fredericqlaan en de Oostvesten.”

De oppositie is niet akkoord. “Behoud het éénrichtingsverkeer dat is het veiligste voor de vele fietsers die naar de school in die straat rijden”, stelt Koen Coupillie (N-VA). “Een fietsstraat kan als er gecontroleerd wordt en dat is nu alvast niet het geval in de huidige fietsstraten.” Ook sp.a-open pleit voor het behoud van het éénrichtingsverkeer. “Voor deze meerderheid zijn auto’s belangrijker dan fietsende leerlingen”, vindt Kurt Vanlerberghe. “De fietsstraat mag zeker uitgebreid worden tot voorbij de school. We moeten de zwakke weggebruiker meer beschermen.” Ook Gert Maertens (Groen) deelt die mening hoewel hij de fietsstraat wel toejuicht. Onafhankelijk raadslid Karline Ramboer pleit eveneens voor het éénrichtingsverkeer.

De oppositie stemde tegen de verkeersmaatregel die vanaf 1 maart ingaat. Vanaf dan wordt ook de blauwe zone van 8 tot 14 uur uitgebreid naar de Parklaan, Laure Fredericqlaan en een deel van de Grauwe Broedersstraat.