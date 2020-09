Tiental woningen krijgt rioolwater binnen door defecte pompinstallatie Bart Boterman Gudrun Steen

24 september 2020

10u17 0 Diksmuide Een tiental woningen in de Grote Dijk en Kleine Dijk in Diksmuide, nabij concertzaal 4AD, kregen woensdagnamiddag rioolwater in de kelder door de hevige regenval. De brandweer was zo’n vier en een half uur in de weer om het rioolwater er weg te pompen.

De oorzaak zou een tijdelijke pompinstallatie zijn geweest die niet in werking was getreden ondanks de hevige toevoer van regenwater in de riolen. De tijdelijke pomp moest de bestaande pomp, die een onderhoudsbeurt krijgt, nochtans vervangen. Het gevolg was dat het rioolwater dan maar zelf een uitweg zocht en in de kelders van een tiental woningen terecht kwam. De brandweer werd rond 15.25 uur verwittigd. Pas tegen 21 uur keerden de pompiers terug naar de kazerne, toen al het rioolwater was weggepompt. De schade viel uiteindelijk mee voor de bewoners, al hebben sommigen nog aardig wat poetswerk.