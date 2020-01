Tieners vormen Kruispunt om tot pop-up bioscoop GUS

02 januari 2020

10u56 0 Diksmuide Morgen vrijdag 3 januari kan je genieten van de film The Avengers: Endgame. Een groepje tieners uit de Diksmuidse middelbare scholen hebben daarvoor gekozen en hopen op een volle zaal in cc Kruispunt.

Tieners uit de ruime regio Diksmuide zijn morgen om 13.30 uur welkom in cc Kruispunt om er te genieten van een leuke film. The Avengers: Endgame, ging in april vorig jaar in première. “Begin vorig jaar kwam een groep tieners een eerste keer samen om na te denken over een tienervriendelijk beleid”, licht jeugdschepen Marc De Keyrel (CD&V) toe. “Veertien tieners hebben ondertussen een aantal voorstellen gelanceerd. Dat gaat van een tienerfuif tot een plek om samen te gamen, een skatepark of avontuurlijke uitstappen. Smude Movies was nog zo’n suggestie. Bij de Diksmuidse filmclub vonden ze een geschikte partner.” De filmvoorstelling kost zeven euro, drankje inbegrepen. Voor en na de film en ook tijdens de pauze kan het publiek genieten van een snack.