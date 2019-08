Tieners beleven cool sportkamp GUS

21 augustus 2019

Vier dagen met avontuurlijke activiteiten. Dat staat op het programma van het tienersportkamp met 25 deelnemers.

De sportdienst van Diksmuide vergeet de tieners niet in zijn aanbod. Deze week leven 25 kinderen zich uit op het bmx-parcours, tijdens een atletiekinitiatie of stand-up paddle. Op de foto maken ze zich op voor een partij Nerf-battle met speelgoedgeweren. Vandaag woensdag duiken de tieners het bos in om kampen te bouwen. Het gezelschap sluit zijn vierdaagse af met een uitstap naar aquapark van Bellewaerde.