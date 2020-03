Tien procent van de kinderen uit de basisschool gaat naar noodopvang. Secundair werkt digitaal Gudrun Steen

16 maart 2020

14u45 0 Diksmuide Een steekproef bij een aantal scholen uit de buurt leert dat er vandaag gemiddeld tien procent van de kinderen naar de noodopvang is in de school. In het middelbaar blijven de leerlingen thuis en krijgen ze via het internet taken en les.

We deden een rondvraag bij een aantal basisscholen in Diksmuide, Veurne en Koksijde. Wat blijkt? Gemiddeld komen tien kinderen op honderd naar de noodopvang. De directies reageren tevreden dat ouders de raad van de federale overheid hebben opgevolgd. “In onze vestiging in Bulskamp zijn er een zevental kinderen en in Veurne vijfentwintig”, zegt directrice Marieke Stubbe van de basisscholen Droomvlieger en Vliegerboom. “We maken dezelfde herhalingsoefeningen zoals de leerlingen die thuis blijven. We laten de kinderen ook langer buiten spelen. We werken in shiften van een halve dag.” In de gemeentescholen van Diksmuide is het ook kalm. In de vestiging in Beerst zijn er drie kindjes, in Esen twee, in Keiem 17 en in Leke 9. Ook dat komt neer op ongeveer tien procent net zoals in de Diksmuidse basisschool W’IJzer waar er vandaag dertig kinderen naar de schoolopvang kwamen.

Secundair gaat digitaal

De secundaire scholen van Talent-is in de Westkust gaan digitaal. “We hebben afgesproken dat we allemaal op dezelfde manier werken”, reageert Hilde Van Compernolle van Annuntiata Veurne. In de groep Talent-is zitten ook het VTI en College van Veurne, het Sint-Bernarduscollege van Nieuwpoort en het Immaculata De Panne. “Leerlingen krijgen de opdrachten via Smartschool en kunnen ook digitaal les volgen. De leerkrachten zijn bereikbaar om vragen te beantwoorden. Tegen morgenavond (dinsdag) krijgen de leerlingen een overzicht met de opdrachten voor deze week. Die moeten ze dan tegen een afgesproken deadline maken. Leerkrachten werken van thuis uit. Vandaag kwam geen enkele leerling naar school.”

Hetzelfde horen we bij ’t Saam in Diksmuide. Beide campussen samen tellen 1400 leerlingen. “We konden vanmorgen vlot opstarten”, reageert directeur Bart Laleman van campus Cardijn. “De leerlingen en leerkrachten kunnen thuis blijven. In school hebben we een minimumbezetting maar we behouden een veilig afstand van elkaar. Ook het IT-team is paraat mochten er problemen zijn. Als de maatregelen na de paasvakantie niet meer van kracht zijn dan zullen we de geplande examens, die nu niet kunnen doorgaan, integreren in de lessen.”

Het voelde vanmorgen als de eerste schooldag in een nieuw tijdperk. Willen we wel nog terug naar school als we dit allemaal gewoon zijn? Andy Hoedt

Leerkracht Andy Hoedt blikt terug op de eerste schooldag digitaal. “In het weekend was het alle hens aan dek. Hoe maken we filmpjes of hoe spreken we powerpoints in, was het gespreksonderwerp op sociale media onder de leerkrachten. We hebben elkaar goed geholpen, zalig om mee te maken. Door de maatregelen van de federale overheid zijn we digitaal wakker geschoten. Tegen zondagavond stonden alle opdrachten van deze week online. Deze morgen was het alsof er een nieuw schooljaar in een nieuw tijdperk startte. In mijn vier lesuren stand-by kon ik tien leerlingen helpen om onduidelijkheden rond oefeningen weg te werken. Via een foto in de groep legden we een vraagstuk met extra info uit. Ondertussen konden de leerkrachten onderling ook chatten. Ik heb er alvast veel zin in de komende drie weken en ik merk de leerlingen voorlopig ook nog. Dat zie ik aan de studenten die we hier thuis hebben. Onze kinderen Victor (15) en Svea (13) volgen les in campus van ’t Saam Aloysius en volgen nauwgezet hun taken per lesuur op. Willen we eigenlijk wel nog naar school gaan eens we dit allemaal gewoon zijn?”