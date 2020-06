Tennisclub De Maene start met tennislessen op maat van 50-plussers Gudrun Steen

02 juni 2020

07u44 0 Diksmuide Nu tennissen opnieuw mag volgens de coronavoorschriften stelt de Diksmuidse tennisclub De Maene zijn nieuw project ‘Play for life’ voor. Ben je 50 jaar of ouder? Haal dan een tennisracket in huis en start een nieuwe hobby.

De trekker van het project is gepensioneerd leerkracht Eddy Decaestecker uit Diksmuide. “Ik ben zelf al een eindje de 50 jaar voorbij en ben ervan overtuigd dat er op tennis spelen geen leeftijd staat”, lacht Eddy die meteen serieus wordt. “Een ander spel is wel nodig wil je blessures voorkomen vandaar dat we een afzonderlijke lessenreeks starten voor die doelgroep. Het accent ligt op dubbelspel, teamsfeer en veel plezier. Ondertussen schaven we de tennistechniek bij. Het belang van een goede opwarming en na het spel een cooling-down zijn cruciaal voor het lichaam.”

Play for Life staat onder het meterschap van Sabine Appelmans. 50-plussers zijn elke dins- en vrijdagnamiddag van 14 tot 15.30 uur welkom op de tennisterreinen op de sportsite De Pluimen. Leden betalen voor 4 lessen 25 euro en niet-leden 40 euro. Reserveren kan bij Eddy Decaestecker op 0497 43 77 90 of eddydecaestecker@hotmail.com.