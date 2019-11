Exclusief voor abonnees Tennisclub De Maene bouwt eigen tennishal die volgend najaar klaar moet zijn GUS

28 november 2019

19u58 0 Diksmuide Tennisclub De Maene investeert alles samen 1.050.000 miljoen euro in de bouw van een tennishal bij de parking van sporthal De Pluimen in Diksmuide. Met drie overdekte tennisvelden zal de club vanaf volgend najaar ook in de winter kunnen sporten. Verder denkt het aan tornooien.

Tennisclub De Maene is een groeiende sportvereniging met bijna 500 leden waarvan meer dan de helft jeugd. Veertien lesgevers staan paraat. Voor het zesde jaar op rij heeft de vereniging het label van jeugdvriendelijke tennisclub. “We hebben nu enkel vier outdoorvelden”, schetst Eddy Decaestecker. “’s Winters kunnen we wel terecht in de sporthal van het stad, ’t Saam en GO!onderwijs maar de velden daar zijn niet aangepast voor wedstrijden. Een zeventigtal leden wijken daarom uit naar Ieper, Kortemark, Torhout en Houthulst. We zijn zeker al een paar leden kwijt omdat we tijdens de winter geen degelijke speelmogelijkheden hebben.”

Nieuwe tennishal

Daarin komt verandering want de club investeert in een nieuwe tennishal van 370 vierkante meter.

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 03 dagen 02 uren 43 minuten 36 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode